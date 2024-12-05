الرياضة - 04:41 - شبورة ورياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس من الجمعة وحتى الأربعاء المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 04:41 مساءً - حالة الطقس.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من غد الجمعة 6 ديسمبر 2024، وحتى يوم الأربعاء المقبل الموافق 11 ديسمبر الجاري.
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود في الـ 6 أيام المقبلة، طقس بارد ليلاً وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
حالة الطقس من الجمعة 6 ديسمبر إلى الأحد 8 ديسمبر 2024
أشارت هيئة الأرصاد إلى انتشار شبورة مائية صباحاً قد تكون كثيفة أحياناً، من الجمعة إلى الأحد، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
درجات الحرارة غدا الجمعة 6 ديسمبر 2024
|الطقس في مصر غدا الجمعة 6 ديسمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|23
|15
|السواحل الشمالية
|22
|11
|شمال الصعيد
|22
|09
|جنوب الصعيد
|25
|10
درجات الحرارة يوم السبت 7 ديسمبر 2024
|الطقس في مصر يوم السبت 7 ديسمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|23
|15
|السواحل الشمالية
|22
|11
|شمال الصعيد
|23
|11
|جنوب الصعيد
|28
|12
درجات الحرارة يوم الأحد 8 ديسمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الأحد 8 ديسمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|22
|15
|السواحل الشمالية
|21
|10
|شمال الصعيد
|23
|10
|جنوب الصعيد
|28
|13
حالة الطقس يوم الإثنين 9 ديسمبر 2024
ولفتت «الأرصاد» إلى انتشار شبورة مائية صباحاً يوم الإثنين، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
وحذرت من نشاط الرياح أحياناً، على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.
درجات الحرارة يوم الإثنين 9 ديسمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الإثنين 9 ديسمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|22
|14
|السواحل الشمالية
|22
|11
|شمال الصعيد
|23
|09
|جنوب الصعيد
|27
|10
حالة الطقس يومي الثلاثاء والأربعاء 10 و11 ديسمبر 2024
ونوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بوجود انتشار للشبورة مائية صباحاً، يومي الثلاثاء والأربعاء، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
وأكدت هيئة الأرصاد الجوية على نشاط الرياح أحياناً، على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.
درجات الحرارة يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|23
|15
|السواحل الشمالية
|22
|12
|شمال الصعيد
|23
|10
|جنوب الصعيد
|29
|12
درجات الحرارة يوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|22
|15
|السواحل الشمالية
|22
|14
|شمال الصعيد
|23
|10
|جنوب الصعيد
|29
|12
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