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الرياضة - 04:41 - شبورة ورياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس من الجمعة وحتى الأربعاء المقبل - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:41 - شبورة ورياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس من الجمعة وحتى الأربعاء المقبل - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:41 - شبورة ورياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس من الجمعة وحتى الأربعاء المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 04:41 مساءً - حالة الطقس.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من غد الجمعة 6 ديسمبر 2024، وحتى يوم الأربعاء المقبل الموافق 11 ديسمبر الجاري.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود في الـ 6 أيام المقبلة، طقس بارد ليلاً وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس من الجمعة 6 ديسمبر إلى الأحد 8 ديسمبر 2024

أشارت هيئة الأرصاد إلى انتشار شبورة مائية صباحاً قد تكون كثيفة أحياناً، من الجمعة إلى الأحد، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة غدا الجمعة 6 ديسمبر 2024

الطقس في مصر غدا الجمعة 6 ديسمبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 23 15
السواحل الشمالية 22 11
شمال الصعيد 22 09
جنوب الصعيد 25 10

درجات الحرارة يوم السبت 7 ديسمبر 2024

الطقس في مصر يوم السبت 7 ديسمبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 23 15
السواحل الشمالية 22 11
شمال الصعيد 23 11
جنوب الصعيد 28 12

درجات الحرارة يوم الأحد 8 ديسمبر 2024

الطقس في مصر يوم الأحد 8 ديسمبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 22 15
السواحل الشمالية 21 10
شمال الصعيد 23 10
جنوب الصعيد 28 13

حالة الطقس يوم الإثنين 9 ديسمبر 2024

ولفتت «الأرصاد» إلى انتشار شبورة مائية صباحاً يوم الإثنين، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وحذرت من نشاط الرياح أحياناً، على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة يوم الإثنين 9 ديسمبر 2024

الطقس في مصر يوم الإثنين 9 ديسمبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 22 14
السواحل الشمالية 22 11
شمال الصعيد 23 09
جنوب الصعيد 27 10

حالة الطقس يومي الثلاثاء والأربعاء 10 و11 ديسمبر 2024

ونوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بوجود انتشار للشبورة مائية صباحاً، يومي الثلاثاء والأربعاء، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية على نشاط الرياح أحياناً، على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

درجات الحرارة يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

الطقس في مصر يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 23 15
السواحل الشمالية 22 12
شمال الصعيد 23 10
جنوب الصعيد 29 12

درجات الحرارة يوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024

الطقس في مصر يوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 22 15
السواحل الشمالية 22 14
شمال الصعيد 23 10
جنوب الصعيد 29 12

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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