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الدوري القطري، تعادل الغرافة مع الوكرة 1-1 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

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الدوري القطري، تعادل الغرافة مع الوكرة 1-1 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري القطري، تعادل الغرافة مع الوكرة 1-1 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 06:09 مساءً - الدوري القطري، انتهى الشوط الأول من مباراة الغرافة القطري أمام ضيفه الوكرة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن، على ملعب ثاني بن جاسم ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري القطري 

تقدم ريكاردو جوميز للوكرة في الدقيقة 20، قبل أن يتعادل أحمد الجنيحي للغرافة في الدقيقة 45 

وأعلن علي رحمة المدير الفني لنادي الوكرة القطري، تشكيل الفريق لمواجهة الغرافة، في المباراة التي تجمع بين الفريقين اليوم الجمعة.

الوكرة يلاقي الغرافة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مواجهات بطولة الدوري القطري موسم 2024-2025.

فريق الغرافة القطري، كلمتك

حمدي فتحي أساسي في تشكيلة الوكرة أمام الغرافة

وشهد تشكيل الوكرة، دفع المدرب القطري علي رحمة بالدولي المصري حمدي فتحي أساسيًا في اللقاء.

حراسة المرمى: محمد البكري.

خط الدفاع: لوكاس مينديز، عبد الكريم حسن، عبد العزيز متولي وأيوب عسال.

خط الوسط: حمدي فتحي، جيلسون دالا، ريكاردو جوميز مؤيد حسن والكسندر شولز.

خط الهجوم: عيسي العيدوني.

 

القنوات الناقلة لمباراة الغرافة والوكرة

وانطلقت المباراة في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعوية وقطر وتنقل على قناة الكأس 2 وبي إن سبورت المفتوحة.

ترتيب الفريقين في الدوري القطري

ويحتل فريق الوكرة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري القطري، برصيد 14 نقطة، فاز 4 وتعادل في 2 وخسر في 3 مواجهات.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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