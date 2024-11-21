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الرياضة - 09:49 - لدينا بلدوزر عمل إسمه كامل الوزير.. مصطفى بكري يشيد بعودة «النصر للسيارات» بعد توقفها لأكثر من 15 عاما - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:49 - لدينا بلدوزر عمل إسمه كامل الوزير.. مصطفى بكري يشيد بعودة «النصر للسيارات» بعد توقفها لأكثر من 15 عاما - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:49 - لدينا بلدوزر عمل إسمه كامل الوزير.. مصطفى بكري يشيد بعودة «النصر للسيارات» بعد توقفها لأكثر من 15 عاما - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 09:49 مساءً - قال الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إن شركة النصر لصناعة السيارات تعود لعصرها الذهبي، بعد إغلاقها أكثر من 15 عاماً، لافتاً إلى أن قرار عودة شركة النصر لاقى العديد من الحملات الموجهة من قبل المتآمرين الذين شككوا في ملكية شركة النصر بعد عودتها.

وأضاف مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد" أن المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال السابق نجح في عودة الكثير من الشركات منذ توليه المنصب في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، ثم جاء المهندس محمد الشيمي وزير قطاع الأعمال الحالي في استكمال ما تم إنجازه خلال المرحلة السابقة.

وأوضح أن شركة النصر مملوكة للدولة بنسبة 100% كل ما في الأمر أنها استعانت بشركات خاصة للتوزيع والتسويق للمنتج، ونتمنى أن تعود شركة الكوك والشركة القومية للأسمنت والعديد من الشركات القومية، مشيراً إلى أن الفريق كامل الوزير التقي بالعديد من المسئولين والعمال لحل المشكلات التي تواجه العمال لحلها من أجل التطوير، معقباً:"عندنا بلدوزر إسمه كامل الوزير يعمل ليل نهار".

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن دولة المغرب الشقيقة أصبحت في 2021 تحتل المركز الثالث بعد الصين والهند في صناعة السيارات، ونتمنى أن نسير على هذا النهج ونحقق طفرة في صناعة السيارات

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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