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الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري - أخبار كلمتك

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الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري - أخبار كلمتك

الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 09:36 صباحاً -  يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر تدريباته في السادسة مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري غدا في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز، والتي من المقرر ان تقام في تمام الساعة الثامنة مساءًاعلى استاد السلام.

ومن المنتظر أن يعلن السويسري مارسيل كولر قائمة اللاعبين التي ستشارك باللقاء على أن يدخل الفريق في معسكر مغلق بأحد فنادق التجمع الخامس بعد انتهاء المران.

 

ترتيب الأهلي في الدوري المصري 

 ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط، فيما يأتي الاتحاد في المركز الثالث بنفس الرصيد ولكن فارق الأهداف في صالح الأهلي.

 

وعاد وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي إلي القاهرة امس، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها رفقة تواجده مع منتخب فلسطين خلال فترة التوقف الدولي. 

وتعرض وسام أبو علي للإصابة قبل مباراة منتخب فلسطين أمام كوريا الجنوبية في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم والتي انتهت بالتعادل 1-1.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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