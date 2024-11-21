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الرياضة - 09:25 - بعد قليل.. إجراء مراسم قرعة الحج 2025 في الجيزة والإسكندرية ودمياط - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:25 - بعد قليل.. إجراء مراسم قرعة الحج 2025 في الجيزة والإسكندرية ودمياط - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:25 - بعد قليل.. إجراء مراسم قرعة الحج 2025 في الجيزة والإسكندرية ودمياط - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 09:25 صباحاً - قرعة الحج 2025.. تبدأ وزارة الداخلية، بعد قليل، إجراء مراسم قرعة الحج 2025، والتي تجرى بمديريات أمن الجيزة، والإسكندرية، ودمياط، ويأتي ذلك في إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم قرعة الحج هذا العام 1446هـ/2025م، وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 20/11/2024 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 26/11/2024.

سعر حج القرعة 2025

من جهتها، قالت غرفة شركات السياحة، إن سعر حج القرعة 2025 أو كما أطلق عليه رسوم جدية حجز قرعة الحج 2025، تختلف في كل برنامج عن الآخر، وذلك بالنسبة للراغبين في السفر من خلال البرنامج الاقتصادي أو البرنامج السياحي.

وأضافت غرفة شركات السياحة، أن مبلغ جدية الحجز لـ قرعة الحج 2025 الاقتصادي «بري و طيران» بـ 60 ألف جنيه، ورسوم جدية الحجز لـ برامج الحج السياحي الـ 5 نجوم بـ 100 ألف جنيه.

قرعة الحج 2025

بينما، يتراوح سعر حج القرعة 2025 «البري» بين 230 لـ 260 ألف جنيها، وفقاً لما تم تداوله خلال هذه الفترة.

شروط حج القرعة 2025

ووفقًا لما جاء في إعلان وزارة الداخلية، بشأن حج القرعة 2025 يتعين على المتقدمين تقديم الطلب بأنفسهم لأي مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية. يمكن أيضًا تقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني لـ الإدارة العامة للشؤون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية أو من خلال الاتصال على رقم الخدمة الصوتية (27983000-02)، وسيتم التحقق من صحة البيانات عبر بطاقة الرقم القومي السارية، حيث لا تُقبل الطلبات التي تحتوي على بيانات غير صحيحة أو بطاقات غير سارية.

وتجري قرعة علنية لكافة المتقدمين من خلال «البوابة المصرية الموحدة للحج» بمديريات الأمن وفقًا للجدول الزمني الذي ستعلن عنه الإدارة العامة للشؤون الإدارية. ويقتصر أداء فريضة الحج لعام 1446هـ/2025م على من لم يسبق له أداء الفريضة طوال حياته، مع اشتراط القدرة الصحية على أداء مناسك الحج.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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