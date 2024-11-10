الرياضة - 08:38 - المركزي: تراجع معدل التضخم الأساسي بنسبة 24.4% في أكتوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 08:38 مساءً - أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع معدل التضخم الأساسي ليبلغ 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25% في سبتمبر 2024

وأوضح في بيان اليوم الأحد أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، وفق مؤشراته سجل 1.3% في أكتوبر 2024 مقابل 1.8% في أكتوبر 2023 و1% في سبتمبر 2024.

وكان معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد سجل 1.1% في أكتوبر الماضي مقابل 1% في أكتوبر 2023 و2.1% في سبتمبر 2024.

وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 26.5% في أكتوبر 2024 مقابل 26.4% في سبتمبر 2024.