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الرياضة - 08:38 - المركزي: تراجع معدل التضخم الأساسي بنسبة 24.4% في أكتوبر - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:38 - المركزي: تراجع معدل التضخم الأساسي بنسبة 24.4% في أكتوبر - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:38 - المركزي: تراجع معدل التضخم الأساسي بنسبة 24.4% في أكتوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 08:38 مساءً - أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع معدل التضخم الأساسي ليبلغ 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25% في سبتمبر 2024

وأوضح في بيان اليوم الأحد أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، وفق مؤشراته سجل 1.3% في أكتوبر 2024 مقابل 1.8% في أكتوبر 2023 و1% في سبتمبر 2024.

وكان معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد سجل 1.1% في أكتوبر الماضي مقابل 1% في أكتوبر 2023 و2.1% في سبتمبر 2024.

وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 26.5% في أكتوبر 2024 مقابل 26.4% في سبتمبر 2024.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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