الرياضة - 08:50 - «البسوا شتوي».. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 9 نوفمبر 2024 08:50 صباحاً - الطقس اليوم.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 9 نوفمبر 2024، لافتة إلى برودة الأجواء في الصباح، كما نوهت على المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة أثناء النزول.

حالة الطقس اليوم

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، في توقعاتها لـحالة الطقس اليوم، إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ومع تقدم الوقت تتقدم السحب على باقي السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

ونوهت الأرصاد الجوية، إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة مع تقدم الوقت لجنوب الوجه البحري تمتد مساء إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

الطقس اليوم

ويسود اليوم نهارا طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكرعلى كافة الانحاء، وفقًا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وتتوقع الأرصاد، سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى تمتد مساء الى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

وحذرت الأرصاد، السائقين من تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط اليوم

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر الى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية الى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة العظمى 25، الصغرى 17.

العاصمة الإدارية العظمى 24، الصغرى 16

6 أكتوبر العظمى 25، الصغرى 16

بنهــــا العظمى 25، الصغرى 17

دمنهور العظمى 23، الصغرى 17

وادى النطرون العظمى 24، الصغرى 16

كفر الشيخ العظمى 24، الصغرى 18

المنصورة العظمى 24، الصغرى 18

الزقازيق العظمى 25، الصغرى 17

شبين الكوم العظمى 24، الصغرى 18

طنطا العظمى 24، الصغرى 17

دمياط العظمى 25، الصغرى 19

بورسعيد العظمى 25، الصغرى 20

الإسماعيلية العظمى 25، الصغرى 17

السويس العظمى 25، الصغرى 18

العريش العظمى 25، الصغرى 16

رفح العظمى 25، الصغرى 15

رأس سدر العظمى 26، الصغرى 21

نخل العظمى 24، الصغرى 12

كاترين العظمى 21، الصغرى 10

الطور العظمى 26، الصغرى 18

طابا العظمى 26، الصغرى 19

شرم الشيخ العظمى 29، الصغرى 22

الإسكندرية العظمى 23، الصغرى 17

العلمين العظمى 23، الصغرى 18

مطروح العظمى 22، الصغرى 18

السلوم العظمى 21، الصغرى 15

سيوة العظمى 23، الصغرى 14

رأس غارب العظمى 29، الصغرى 21

الغردقة العظمى 30، الصغرى 20

سفاجا العظمى 30، الصغرى 21

مرسى علم العظمى 29، الصغرى 19

شلاتين العظمى 30، الصغرى 21

حلايب العظمى 27، الصغرى 22

أبو رماد العظمى 29، الصغرى 20

رأس حدربة العظمى 27، الصغرى 22

الفيوم العظمى 26، الصغرى 15

بني سويف العظمى 26، الصغرى 15

المنيا العظمى 26، الصغرى 14

أسيوط العظمى 27، الصغرى 15

سوهاج العظمى 29، الصغرى 15

قنا العظمى 31، الصغرى 16

الأقصر العظمى 31، الصغرى 16

أسوان العظمى 31، الصغرى 17

الوادى الجديد العظمى 29، الصغرى 14

أبوسمبل العظمى 31، الصغرى 16