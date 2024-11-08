موعد أول إجتماع للجنة الحكام برئاسة ياسر عبد الرؤوف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 08:22 مساءً - حدد ياسر عبد الرؤوف رئيس لجنة الحكام الجديد باتحاد الكرة، يوم الأحد المقبل، لعقد أول اجتماع مع أعضاء لجنته، لمناقشة خطة وأسلوب العمل خلال المرحلة المقبلة، والعمل على معالجة كافة الأزمات التي شهدتها منظومة التحكيم في الأيام الأخيرة.

ومن المقرر، أن يشهد الاجتماع توزيع الملفات على أعضاء اللجنة وتحديد التخصصات، إلى جانب وضع معايير يتم على أساسها تعيين حكام مباريات الدوري الممتاز خلال المرحلة المقبلة.

محمد فاروق رئيس لجنة الحكام المقالة، كلمتك

إقالة لجنة الحكام برئاسة محمد فاروق

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، إقالة لجنة الحكام برئاسة محمد فاروق بعد تسريبات غرفة الفار بين الحكمين محمد عادل وميدو سلامة خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي بالأسبوع الأول من مسابقة الدوري.

وقرر اتحاد الكرة تعيين لجنة حكام جديدة برئاسة ياسر عبد الرؤوف، وتضم توفيق السيد، تامر دري وعزب حجاج.

اتحاد الكرة يرفض تعيين خبير أجنبي لقيادة لجنة الحكام

ورفض جمال علام مع غالبية أعضاء المجلس البحث عن خبير أجنبي خلال الفترة الحالية بإسناده لجنة الحكام خاصة مع استعداد الاتحاد لفتح باب الانتخابات يوم الأحد المقبل تمهيدا لتعيين مجلس جديد.

وأصدر اتحاد الكرة المصري بيانًا رسميًّا منتصف ليلة الخميس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي بشأن أزمة التسجيل الصوتي المسرب للحكم محمد عادل الذي أدار مباراة الزمالك والبنك الأهلي، والذي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية.

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