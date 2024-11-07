الرياضة - 09:22 - بـ زيادة تتخطى 98 مليون دولار.. ارتفاع صادرات مصر من السلع الزراعية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 09:22 صباحاً - صادرات مصر.. أظهرت بيانات حديثة صادرة من الجهاز المركزي لـ التعبئة العامة والإحصاء عن قفزة في صادرات مصر من السلع الزراعية خلال شهر يوليو الماضي من العام الجاري مقارنة بما سجلته حجم الصادرات خلال نفس الفترة المذكورة من العام المنصرم 2023، بـ زيادة قدرت بـ 98 مليون و707 ألف دولار.

أشارت بيانات الجهاز إلى أن إلى أن حجم الصادرات المصرية من السلع الزراعية سجلت خلال شهر يوليو الماضي ما بلغت قيمته 280 مليون و368 ألف دولار، فيما سجلت الصادرات ما لا يتجاوز قيمة 181 مليون و662 ألف دولار خلال عام 2023.

صادرات مصر من السلع الزراعية

وجاء الارتفاع الحادث في حجم الصادرات بفعل تصدر بعض السلع الزراعية من الخضروات والفاكهة، وكانت على رأسها سلع مثل الفاصوليا الخضراء والمانجو والبرتقال والأرز كالتالي:

-سجلت صادرات مصر من الفاصوليا الخضراء خلال شهر يوليو الماضي ما بلغت قيمته 39 مليون و402 ألف دولار، مقارنة بـ ما سجلته من نفس الفترة المذكورة من العام الماضي بما قيمته 12 مليون و320 ألف دولار، بزيادة بلغت 27 مليون و82 ألف دولار.

-فيما سجلت صادرات مصر من المانجو خلال شهر يوليو الماضي ما بلغت قيمته 21 مليون و551 ألف دولار في شهر يوليو الماضي، مقارنة بـ ما سجلته من نفس الفترة المذكورة من العام الماضي بما قيمته 9 ملايين و793 ألف دولار، بزيادة بلغت نحو 11 مليون و758 ألف دولار.

-وجاءت صادرات مصر من الأرز الأبيض خلال شهر يوليو الماضي ما بلغت قيمته 14 مليون و549 ألف دولار، مقارنة بـ ما سجلته من نفس الفترة المذكورة من العام الماضي بما قيمته 91 ألف دولار، بزيادة بلغت نحو 14 مليون و458 ألف دولار.

-فيما جاءت صادرات مصر من البرتقال خلال شهر يوليو الماضي ما بلغت قيمته 17 مليون و615 ألف دولار، مقارنة بـ ما سجلته من نفس الفترة المذكورة من العام الماضي بما قيمته 4 ملايين و294 ألف دولار، بزيادة بلغت 13 ملايين و321 ألف دولار.