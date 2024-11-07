الرياضة - 09:38 - شهداء وجرحى بقصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في «بيت لاهيا» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 09:38 صباحاً - استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح، فجر اليوم الخميس، في قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، بأن 5 مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون، إضافة لفقدان آخرين، إثر قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة العاصي في مشروع بيت لاهيا.

وأضاف، أن آليات الاحتلال أطلقت قذائفها ونيرانها نحو منازل المواطنين في مخيم جباليا، ومناطق الصفطاوي، والتوام، والسودانية شمال غرب غزة.