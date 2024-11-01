دوري السيدات،الأهلي يكتسح اتحاد بسيون 8-0 والزمالك يتغلب على المصري 7-0 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 06:18 مساءً - دوري السيدات،انتهت مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري للسيدات.

وحققت سيدات الاهلي فوزا كاسحا أمام اتحاد بيسون ب8 اهداف مقابل لا شئ.

وفي نفس الجولة عادت سيدات مسار حامل اللقب للفوز بنتيجة 8-0 على حساب الجونة.

الفوز رفع رصيد الأهلي لـ 15 نقطة بالعلامة الكاملة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن البنك الأهلي المتصدر.

الزمالك يفوز على المصري



وفازت سيدات الزمالك بنتيجة 7-0 على المصري في مباراة أقيمت على ملعب الأبيض.



الفوز هو الثالث للزمالك تواليا ورفع رصيدهن لـ 9 نقاط في المركز الخامس من 4 مباريات.

فيما ظل المصري دون رصيد من النقاط بعد مرور 3 جولات.



وعادت سيدات مسار لخوض المباريات بعد انسحاب الاتحاد ودلفي في الجولتين الماضيتين.

وحقق حامل اللقب الفوز بنتيجة 8-0 على الجونة.

الفوز رفع رصيدهن للمركز الثاني برصيد 15 نقطة بفارق الأهداف عن البنك الأهلي المتصدر.

يذكر أن دلفي انسحب من المسابقة بعد مرور 4 جولات ليصبح العدد 17 فريقا.

وقررت لجنة المسابقات رفع اسم دلفي من جدول الترتيب مع إلغاء نتائجه التي خاضها في الدوري حتى الآن.

وكان مركز شباب الأميرية قد اعتذر هو الآخر عن عدم استكمال المسابقة قبل بدايتها.

مسار هو حامل لقب النسخة الماضية من الدوري المصري للكرة النسائية ويشارك في بطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي.

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