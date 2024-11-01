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الرياضة - 06:31 - تفاصيل توقف قطارات صعيد مصر بمحطة بشتيل الجديدة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:31 - تفاصيل توقف قطارات صعيد مصر بمحطة بشتيل الجديدة - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:31 - تفاصيل توقف قطارات صعيد مصر بمحطة بشتيل الجديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 1 نوفمبر 2024 06:31 مساءً - محطة بشتيل الجديدة.. بدأت هيئة السكة الحديد اليوم الجمعة، بإيقاف جميع قطارات الصعيد بـ محطة بشتيل الجديدة والتي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا.

سبب توقف قطارات محطة بشتيل الجديدة

وتوقفت جميع القطارات المكيفة «التالجو، VIP، الإسباني المطور، الإسباني، الفرنسي، الدرجة الثالثة المكيفة، والقطارات ذاتية التهوية) في محطة قطارات صعيد مصر في بشتيل على خط القاهرة/ أسوان، ما يتيح للركاب الصعود والنزول، وستظل القطارات تنطلق وتنهي رحلاتها من محطة مصر بالقاهرة وفق الجداول المحددة.

وأكدت هيئة السكة الحديد أنه ابتداءّ من 1 نوفمبر 2024، سيتم انطلاق ووصول قطارات النوم المتجهة إلى أسوان والعائدة منها عبر محطة قطارات صعيد مصر" محطة بشتيل "، بدلا من محطة القاهرة.

محطة بشتيل الجديدة

توقف قطارات مطروح في محطة بشتيل الجديدة

وبالنسبة لقطارات مطروح الموسمية التي تعمل في فصل الصيف ضمن عدد من القطارات العاملة على خطوط سكك حديد مصر، أوضحت السكة الحديد في تعليماتها أنه سيتم إيقاف تشغيل أخر قطار صيفي بين القاهرة / مرسى مطروح وبالعكس.

وجاءت تعليمات السكة الحديد:

اعتبارا من اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024 يتم إيقاف تشغيل قطار 940/939 ثالثة مكيفة القاهرة / مرسى مطروح على أن يكون آخر تشغيله من القاهرة يوم الخميس 31 أكتوبر 2024.

- اعتبارا من اليوم الجمعة الموافق 1 نوفمبر 2024 يتم إيقاف تشغيل قطار 942/943 ثالثة مكيفة مرسى مطروح القاهرة على أن يكون آخر تشغيله من مرسى مطروح يوم الخميس 31 أكتوبر 2024.

توقف قطارات الإسكندرية- أسوان في محطة بشتيل الجديدة

واليوم الجمعة بدأ تطبيق نظام جديد يقضي بانطلاق ووصول قطارات النوم المتجهة إلى أسوان والقادمة منها عبر محطة قطارات صعيد مصر" بشتيل" بدلا من محطة رمسيس، وذلك على خط القاهرة/ أسوان.

وأكدت الهيئة أن القطارات القادمة من الإسكندرية والمتجهة إلى أسوان أو العكس ستتوقف في كلٍّ من محطة القاهرة ومحطة قطارات صعيد مصر ببشتيل.

محطة بشتيل الجديدة

يذكر أن محطة بشتيل الجديدة تم إنشاؤها لتكون المحطة البديلة لمحطة مصر برمسيس بالنسبة لقطارات خط الصعيد، وتستهدف تخفيف الضغط والزحام في وسط البلد.

ومحطة بشتيل مجاورة لمحطة مترو امبابة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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