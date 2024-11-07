عودة لاعب الأهلي، قائمة منتخب المغرب في تصفيات أمم إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 01:37 مساءً - كشف وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب عن قائمة اللاعبين لمعسكر نوفمبر لخوض تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

وشهدت قائمة منتخب المغرب عودة يحيى عطية الله مدافع الأهلي فيما غاب أشرف داري المصاب عن القائمة.

منتخب المغرب سيواجه الجابون ثم لوستو في يومي 15 و18 نوفمبر الحالي بعد أن ضمن تأهله إلى البطولة كونه صاحب الضيافة.

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