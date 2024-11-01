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فاسيليو يعلن تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة فاركو بالدوري - أخبار كلمتك

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فاسيليو يعلن تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة فاركو بالدوري - أخبار كلمتك

فاسيليو يعلن تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة فاركو بالدوري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 04:20 مساءً - أعلن بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، تشكيل فريقه في مباراته أمام نظيره فاركو المقرر لها اليوم الجمعة في إطار منافسات الجولة الافتتاحية من بطولة الدوري المصري الممتاز .  

تشكيل الاتحاد السكندري أمام فاركو 

الجونة يتعادل سلبيا مع زد

وتعادل الجونة أمام زد إف سي سلبيا في المباراة التي أقيمت على استاد خالد بشارة، مساء أمس الخميس، في الجولة الأولى بمسابقة الدوري المصري الممتاز. 

وأضاع بلال السيد ضربة جزاء لفريق الجونة في الدقيقة 13 بعدما تصدى لها ببراعة علي لطفي حارس مرمى فريق زد إف سي. 

وفي الشوط الثاني سيطر فريق زد على الكرة في معظم الأوقات، ولكن في لنهاية فشل الفريقان في هز الشباك، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي ويحصد كل منهما أول نقطة في الدوري المصري الممتاز بالموسم الجديد 2024-2025. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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