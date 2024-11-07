الاتحاد السكندري يستدرج حرس الحدود اليوم في الدوري المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 09:00 صباحاً - يستضيف فريق الاتحاد السكندري بقيادة القبرصى بابا فاسيليو نظيره حرس الحدود في الخامسة مساء اليوم الخميس على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري.

ويدخل فريق الاتحاد لقاء اليوم بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على فاركو بهدف دون رد فى الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري، فيما يدخل حرس الحدود لقاء اليوم بحثًا عن أولى النقاط بعد الخسارة أمام سموحة بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما على ستاد المكس بالإسكندرية في افتتاح مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وتأهل فريق حرس الحدود تحت قيادة مدربه السابق محمد مكي إلى الدوري المصري الممتاز، بعد موسم واحد فقط في دوري المحترفين.



قائمة الاتحاد السكندري استعدادًا لمواجهة حرس الحدود

تضم قائمة الاتحاد السكندري لمباراة حرس الحدود كلًّا من: عبد الله بكري ومصطفى إبراهيم ومروان داوود ومحمد المغربي وكريم يحيى ومحمود شبانة وعمرو صالح وعمر الوحش ومورو ساليفو وعبد الغني محمد وناصر ناصر وكريم الديب وهشام بلحة وأحمد الشيمي وأدهم علاء وبواتينج وبيكالي أوبامي وإيمانويل ابيه فادي فريد واسلام سمير.

فيما يغيب عن الاتحاد: أحمد دعدور ومحمود متولي وفيليب نسامينتو وعبد الرحمن جبنة وأحمد أيمن وهاني الطامي وعمرو جمعة وأوليميكان.

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