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مباراة صعبة، موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد أتليتكو مدريد بدوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

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مباراة صعبة، موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد أتليتكو مدريد بدوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

مباراة صعبة، موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد أتليتكو مدريد بدوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 11:47 صباحاً - يستضيف باريس سان جيرمان الفرنسي فريق أتليتكو مدريد الإسباني، مساء اليوم الأربعاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

 ويأمل باريس سان جيرمان في تحقيق انتصار غالي وثاني في بطولة دوري الأبطال وذلك للتأهل الي الدور القادم من البطولة.

بينما وصلت بعثة فريق أتليتكو مدريد إلى دولة فرنسا خلال الأيام القليلة الماضية، لخوض مباراة هامة يعلم مدى خطورتها وصعوبتها ولم يحقق الفريق الإسباني سوى فوز وحيد منذ انطلاق النسخة الحالية من بطولة دوري الأبطال ويسعى لتحسين موقف الفريق في الجدول وعدم الابتعاد عن التأهل إلى الدور القادم والدخول في المنافسة وسط الكبار.

موعد مباراة باريس ضد أتلتيكو مدريد

ويستضيف ملعب “بارك دي برانس” لقاء  باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد  ، في الجولة السادسة في دوري ابطال اوروبا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة 11:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان اليوم

تنقل شبكة قنوات bein sports جميع مواجهات دوري أبطال أوروبا، وسيتم إذاعة لقاء باريس سان جيرمان ضد اتليتكو مدريد عبر شاشة “bein sports HD 1”.

ويتولى المعلق الرياضي المتألق “حسن العيدروس” التعليق على اللقاء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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