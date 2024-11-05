تشكيل سبورتنج لشبونة أمام مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 10:08 مساءً - دوري أبطال أوروبا، يستضيف ملعب “خوسيه الفالادي” في العاصمة البرتغالية لشبونة لقاء قوي ومثير، حيث يلتقي فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي بنظيره الإنجليزي مانشستر سيتي اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من منافسات دوري أبطال أوروبا لموسم 2024/25.

يستضيف بطل البرتغال سبورتنج لشبونه نظيره الإنجليزي نادي مانشستر سيتي ,في مواجهة شرسة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا , وتنطلق المباراة في تمام العاشرة من مساء اليوم.

تشكيل سبورتنج لشبونة أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: ف. إزرايل

خط الدفاع: ديوماندي – ديباست – ريس

خط الوسط: كويندا – هيولمند – براجانسا – أراوجو

خط الهجوم: جونشالفيس - ترينكاو

تشكيل مانشستر سيتي أمام سبورتنج لشبونة

ومن جانبه يبد فريق سبورتنج لشبونة المباراة بتشكيل مكون من:

خط الدفاع: ريكو لويس- مانويل أكانجي- بوسي- جوشكو جفارديول.

الوسط: ماتيو كوفاسيتش- فيل فودين- برناردو سيلفا.

الهجوم: سافيو- إرلينج هالاند- ماتيوس نونيس.

ويتواجد نادي مانشستر سيتي في المركز الثالث من جدول الترتيب برصيد 7 نقاط , بينما يأتي نادي لشبونة في المركز الثامن بنفس الرصيد, ولكن يتفوق الإنجليزي بفارق الأهداف.

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