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الرياضة - 09:19 - مشاهدة مباراة ليفربول وليفركوزن بث مباشر في دوري أبطال أوروبا اليوم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:19 - مشاهدة مباراة ليفربول وليفركوزن بث مباشر في دوري أبطال أوروبا اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:19 - مشاهدة مباراة ليفربول وليفركوزن بث مباشر في دوري أبطال أوروبا اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 09:19 مساءً - بث مباشر مباراة ليفربول وباير ليفركوزن، حيث يترقب عشاق الكرة المصرية والعربية والعالمية المواجهة المرتقبة والقوية بين ليفربول وباير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري الأبطال.

مشاهدة مباراة ليفربول وليفركوزن في دوري أبطال أوروبا بث مباشر

تتجه أنظار عشاق الكرة الأوروبية والساحرة المستديرة في العالم أجمع، صوب أرضية ملعب «آنفيلد»، والذي يحتضن صدام ليفربول ضد ليفركوزن، وذلك لحساب الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 2024-2025.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، مباراة ليفركوزن المرتقبة، وهو في جعبته 9 نقاط من ثلاث مباريات خاضها في دوري أبطال أوروبا حتى الآن، وبالعلامة الكاملة، حيث حقق الفوز على كل من ميلان الإيطالي، ولايبزج الألماني، وبولونيا الإيطالي.

بث مباشر مباراة ليفربول وليفركوزن في دوري أبطال أوروبا

يقدم موقع الأسبوع بث مباشر مباراة ليفربول ضد باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا، خدمة خاصة لجماهيره ومتابعيه المقرر لها اليوم الثلاثاء والتي تأتي ضمن الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث ستقام المباراة، اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت القاهرة.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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