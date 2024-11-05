الرياضة - 09:19 - مشاهدة مباراة ريال مدريد وميلان بث مباشر في دوري أبطال أوروبا اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 09:19 مساءً - بث مباشر مباراة ريال مدريد وميلان، حيث يترقب عشاق الكرة المصرية والعربية المواجهة المرتقبة والقوية بين ريال مدريد وميلان في دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري الأبطال.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وميلان في دوري أبطال أوروبا بث مباشر

تتجه أنظار عشاق الكرة الأوروبية والساحرة المستديرة في العالم أجمع، صوب أرضية ملعب «سانتياجو بيرنابيو»، والذي يحتضن صدام ريال مدريد وميلان، وذلك لحساب الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 2024-2025.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، مباراة ميلان المرتقبة، وهو في جعبته 6 نقاط من ثلاث مباريات خاضها في دوري أبطال أوروبا حتى الآن، ونجح في الفوز خلال مباراتين وسقط في لقاء أمام ليل.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وميلان في دوري أبطال أوروبا

يقدم موقع الأسبوع بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد ميلان في دوري أبطال أوروبا، خدمة خاصة لجماهيره ومتابعيه المقرر لها اليوم الثلاثاء والتي تأتي ضمن الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث ستقام المباراة، اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت القاهرة.