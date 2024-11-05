الرياضة - 08:20 - عاجل| نتنياهو يقيل وزير الدفاع يوآف جالانت ويُعين يسرائيل كاتس خلفا له - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 08:20 مساءً - أقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزير الدفاع يوآف جالانت، وذلك وفقا لما أفادت به «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل منذ قليل.

وعيّن وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يسرائيل كاتس، وزيرًا للدفاع، خلفًا لـ جالانت.

كما كلف نتنياهو، جدعون ساعر، بتولي مهام وزير خارجية الاحتلال.

وقال وزراء الاحتلال الإسرائيلي: إن أزمة الثقة التي حلت بيني وبين وزير الدفاع لم تجعل من الممكن استمرار إدارة الحرب بهذه الطريقة.

وأضاف نتنياهو: ظهرت الفجوات بيني وبين جالانت، ورافقتها تصريحات وعمليات مناقضة لقرارات الكابينيت الأمني والسياسي.