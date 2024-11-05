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الزمالك يحتفي بوصول عبد الله السعيد لـ 130 هدفا في الدوري المصري - أخبار كلمتك

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الزمالك يحتفي بوصول عبد الله السعيد لـ 130 هدفا في الدوري المصري - أخبار كلمتك

الزمالك يحتفي بوصول عبد الله السعيد لـ 130 هدفا في الدوري المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 08:14 مساءً - احتفل نادي الزمالك بـ عبد الله السعيد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالأبيض، بعد وصوله لـ 130 هدفا في تاريخ الدوري الممتاز.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك تصميما يحتوي على صورة لعبد الله السعيد وكتب: "130 هدفا.. ثــالث الهــدافــين التـاريــخييــن في الـدوري الـمصري". 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره سموحة يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز 

 تنطلق مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز

تنقل مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز 

يحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 3 نقاط، فيما يحتل سموحة المركز الثاني بنفس النقاط.

وحقق  فريق الزمالك فوزًا غاليًا على البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت باستاد السلام في إطار الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط له في البطولة.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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