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كل ما تريد معرفته عن انتخابات اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

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كل ما تريد معرفته عن انتخابات اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

كل ما تريد معرفته عن انتخابات اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 03:16 مساءً - أعلن اتحاد الكرة فتح باب الترشح لتلقى أوراق المرشحين في الانتخابات المقبلة يوم الأحد المقبل.

 ومن المقرر أن تعقد انتخابات اتحاد الكرة لدورة جديدة يوم 10 ديسمبر المقبل، ووفقا للائحة النظام الأساسي، عدم الترشح بشكل فردي، وسيكون الترشح بنظام القائمة الموحدة.

وحتى الآن لم تتضح الرؤية الانتخابية بالنسبة للمرشحين سوى بعض التسريبات بأن هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي للفيفا، هو الأقرب لتولى رئاسة الاتحاد ويستعد لتكوين قائمة حاليا.

موقف حازم إمام من الترشح لانتخابات اتحاد الكرة 

كشف حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، موقفه من الترشح في انتخابات الجبلاية المقبلة.

وقال إمام في تصريحات تلفزيونية، إنه لن يترشح في انتخابات اتحاد الكرة أو عضو رابطة الأندية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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