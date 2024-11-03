موعد مباراة الأهلي وستاد إبيدجان في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 08:33 مساءً - يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره ستاد أبيدجان ، في المباراة المقرر لها في الجولة الأولي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ووفقا لبرنامج الترند الذي يبث عبر قناة النادي الأهلي، فمن المقرر أن تقام مباراة القلعة الحمراء وستاد أبيدجان في السادسة مساء يوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر علي ستاد القاهرة

وعلي جانب آخر يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم تدريباته دون الحصول على راحة سلبية بعد الفوز أمس على سيراميكا كليوباترا بخماسية مقابل هدفين في ضربة البداية للموسم الجديد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة هامة أمام نظيره زد الخميس القادم في الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام زد إف سى

ويواجه فريق الأهلى نظيره زد إف سى فى الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى وزد أف سى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وزد إف سى فى الجولة الثانية للدوري المصري.

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