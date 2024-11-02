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الأهلي يحقق رقما غائبا في الدوري الممتاز منذ 34 عاما - أخبار كلمتك

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الأهلي يحقق رقما غائبا في الدوري الممتاز منذ 34 عاما - أخبار كلمتك

الأهلي يحقق رقما غائبا في الدوري الممتاز منذ 34 عاما - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 10:49 مساءً - نجح النادي الأهلي، في تحقيق رقم غائب في افتتاح مشواره ببطولة الدوري المصري الممتاز، بعدما سجل 5 أهداف في مرمى سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم السبت، في الجولة الأولى، على استاد السلام بالقاهرة.

وأحرز المارد الأحمر، خماسية في مرمى سيراميكا كليوباترا، خلال المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري المحلي.

الأهلي يحقق رقم غائب منذ 1990

ولم يسجل الأهلي 5 أهداف في مستهل مشواره بالدوري المصري الممتاز، منذ تغلبه على المنصورة بنتيجة 6-0 يوم 17 سبتمبر 1990 في الدوري موسم 1990-1991.

ولم يهز الأهلي، شباك سيراميكا كليوباترا، بخمسة أهداف من قبل، خلال تاريخ لقاءات الفريقين.

وتوج الأهلي مؤخرا بكأس السوبر المصري بالإمارات، بعد فوزه في النهائي بركلات الترجيح على غريمه الزمالك.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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