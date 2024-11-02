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الدوري الألماني، بروسيا دورتموند يفوز على لايبزيج بهدفين - أخبار كلمتك

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الدوري الألماني، بروسيا دورتموند يفوز على لايبزيج بهدفين - أخبار كلمتك

الدوري الألماني، بروسيا دورتموند يفوز على لايبزيج بهدفين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 10:00 مساءً - فاز فريق بروسيا دورتموند علي آر بي لايبزيج بهدفين مقابل هدف في ملعب “سيجنال إيدونا بارك” في الجولة التاسعة من الدوري الألماني “البوندسليجا”.

 

أحرز هدفي بروسيا دورتموند كل من  ماكسيميليان بيير  في الدقيقة ٣٠ وسيرهو جيراسي في الدقيقة ٦٥.

وأحرز هدف لايبزيج بنيامين سيسكو في الدقيقة ٣٧.

 

ترتيب بروسيا دورتموند وآر بي لايبزيج

ويحتل فريق لايبزيج المركز الثاني برصيد 20 نقطة خلف المتصدر بايرن ميونيخ ويحتل بروسيا دورتموند المركز الخامس برصيد 16 نقطة بعد مرور تسع جولات.

واستطاع دورتموند استعادة توازنه بعد سلسلة الهزائم الميدالية ومصالحة جماهيره.

ودخل دورتموند بعد هزيمته الأخيرة أمام أوجسبورج بنتيجة 2-1 في الأسبوع الماضي كذلك، تلقى دورتموند ضربة موجعة بخروجه من بطولة كأس ألمانيا على يد فولفسبورج، حيث خسر الفريق بهدف نظيف.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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