تفاصيل المران الختامي للأهلي استعدادا لـ سيراميكا كليوباترا بالدوري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 09:37 مساءً - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة.

وعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق فقرات المران، لشرح بعض التحضيرات لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا والمحدد لها مساء غد.

وخاض اللاعبون جانبًا من التدريبات البدنية المتنوعة، مع انطلاق فقرات المران الجماعي تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال.

فيما قاد ميشيل يانكون رباعي حراسة المرمى، محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف في تدريبات منفردة على هامش المران.

كما عقد كولر المدير الفني جلسة منفردة مع الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق، للاطمئنان على الحالة الطبية للاعبين والمصابين.

وكذلك اجتمع السويسري على هامش المران مع الكابتن محمد رمضان المدير الرياضي، لمناقشة بعض الأمور الإدارية والتنظيمية وبرنامج الفريق خلال الأيام القادمة.

وقاد كولر المدير الفني اللاعبين في تدريبات متنوعة، قبل أن يختتم فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا، غدا السبت، على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري

ويواجه فريق الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، في الثامنة مساء غدا السبت، على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

وتذاع مباراة الأهلي وسيراميكا، عبر قنوات «أون تايم سبورت»، الحاصلة على حقوق نقل الدوري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.