النصر يتقدم بهدف مبكر أمام الهلال بالشوط الأول في الدوري السعودي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 09:04 مساءً - الدوري السعودي، تقدم نادي النصر بهدف دون رد أمام الهلال في الشوط الأول من المباراة التي تقام على ملعب «الأول بارك»، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي.

وجاء هدف النصر مبكرا عن طريق تاليسكا في الدقيقة الأولى من الشوط الأول.

وأعلن ستيفانو بيقولي، المدير الفني للنصر السعودي، تشكيل فريقه أمام الهلال، في المباراة التي تقام الليلة على ملعب «الأول بارك»، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي.

تشكيل النصر أمام الهلال

تشكيل الهلال أمام النصر بالدوري السعودي

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر

مجموعة SSc SPORT السعودية، هي القنوات الناقلة لمباراة مباراة النصر والهلال مباشر.

النصر ضد الهلال في الدوري السعودي

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ديربي الهلال، وهو في جعبته 18 نقطة يحتل بهم المركز الثالث بـ الدوري السعودي هذا الموسم، من 8 مباريات خاضها «العالمي» في دوري روشن حتى الآن، بواقع 5 انتصارات و3 تعادلات، وبدون هزيمة لرفقاء الأسطورة رونالدو.



بينما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ضيفًا ثقيلًا على النصر، وهو يتربع على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي هذا الموسم، وذلك برصيد 24 نقطة من 8 مباريات خاضها «الزعيم» في دوري روشن حتى الآن، وبالعلامة الكاملة، وحيث حقق الأزرق الفوز في جميع مبارياته بالمسابقة.

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