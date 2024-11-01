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ضمك يتعادل مع الرياض 2-2 في مباراة مثيرة بالدوري السعودي (صور) - أخبار كلمتك

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ضمك يتعادل مع الرياض 2-2 في مباراة مثيرة بالدوري السعودي (صور) - أخبار كلمتك

ضمك يتعادل مع الرياض 2-2 في مباراة مثيرة بالدوري السعودي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 08:01 مساءً - تعادل فريق ضمك مع نظيره الرياض بنتيجة 2-2، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري السعودي الممتاز. 

وسجل ثنائية ضمك كل من: حبيبو محمدو ديالو في الدقيقة 43، وجورجيس نوكودو في الدقيقة 90 من ركلة جزاء. 

فيما سجل ثنائية الرياض كل من: منساه في الدقيقة 23، وفايز سليماني في الدقيقة 68.

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تشكيل ضمك أمام الرياض 

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الخليج يفوز على الرائد 

وفي نفس الجولة فاز فريق الخليج على نظيره الرائد بنتيجة 4ـ0 في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الجمعة، على ملعب “ الأمير محمد بن فهد” ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين .  

وتقدم فريق الخليج بالهدف الأول عن طريق عبد الله السالم في الدقيقة 39، فيما أضاف الهدف الثاني اللاعب كوربيليس في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول. 

وفي الشوط الثاني، أضاف عبد الله السالم الهدف الثاني له والثالث للخليج في الدقيقة 75، ثم أحرز هشام حسن الهدف الرابع في الدقيقة الأولى من الوقت البدل الضائع للمباراة. 

 

 

وغاب محمد شريف المحترف المصري في صفوف فريق الخليج عن فريقه أمام الرائد بسبب الإصابة التي لحقت به.  

 

ترتيب الخليج والرائد في الدوري السعودي 

وبتلك النتيجة يتقدم فريق الخليج إلي المركز السابع جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 13 نقطة، بينما يتراجع فريق الرائد إلي المركز العاشر برصيد 11 نقطة.  

 

 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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