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الرياضة - 11:50 - «لا تصنع خطية تعود بالسوء عليك» البابا تواضروس الثاني.. يحذر من أسلوب الإثارة للتعبير عن الآراء - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:50 - «لا تصنع خطية تعود بالسوء عليك» البابا تواضروس الثاني.. يحذر من أسلوب الإثارة للتعبير عن الآراء - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:50 - «لا تصنع خطية تعود بالسوء عليك» البابا تواضروس الثاني.. يحذر من أسلوب الإثارة للتعبير عن الآراء - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 11:50 مساءً - أكد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكراز المرقسية، أنه مستعد لسماع كل الآراء والأفكار التي تخص الكنيسة، وأبوابها مفتوحة دائمًا. وحذر البابا من اتخاذ أسلوب الإثارة للتعبير عن الآراء

وقال البابا تواضروس الثاني، إن كل من له طلب، ليس مكانه السوشيال ميديا، وإنما أبواب الكنيسة والآباء دائما مفتوحة، وأنا بابي مفتوح دائمًا، مشيرا إلى أن من يرغب في تقديم رأي أو فكرة، يتفضل فالأبواب مفتوحة.

وحذر البابا تواضروس الثاني، خلال العظة الأسبوعية الليلة، بكنيسة الأنبا بيشوي بزهراء المعادي، من استخدام أسلوب الإثارة والفوضى والتصرف برعونة للتعبير عن الآراء، قائلا «هو تصرف غير صحيح انتبه منه، لا تصنع خطية تعود بالسوء عليك وعلى عملك وحياتك كلها».

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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