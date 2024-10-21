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تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام دورتموند في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

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تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام دورتموند في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام دورتموند في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 11:52 مساءً - يواجه الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، شكًّا وحيدًا قبل خوض مواجهة بوروسيا دورتموند، غدًا الثلاثاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الأول في دوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن الشك الوحيد لدى أنشيلوتي في مركز الجناح الأيمن، حيث يفاضل بين رودريجو جويس ولوكا مودريتش.

 

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد دورتموند 

ومن المتوقع أن يعتمد أنشيلوتي على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيرلاند ميندي، أنطونيو روديجر، إيدير ميليتاو، لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: إدواردو كامافينجا، فيدي فالفيردي، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: (رودريجو أو مودريتش)، فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي.

ويعتلي بوروسيا دورتموند صدارة جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد ريال مدريد في المركز السابع عشر برصيد 3 نقاط.


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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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