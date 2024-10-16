الرياضة - 11:52 - سيدات الأهلي يتأهلن لنصف نهائي بطولة إفريقيا لليد - أخبار كلمتك

رئيس نادي كفر الشيخ يطمئن جماهيره: الحالة الصحية لمحمد شوقي في تحسن - أخبار كلمتك

رئيس نادي كفر الشيخ يطمئن جماهيره: الحالة الصحية لمحمد شوقي في تحسن - أخبار كلمتك

لحضور الجماهير مجانا، رئيس النصر الليبي يتكفل بشراء جميع تذاكر مباراة الزمالك - أخبار كلمتك

لحضور الجماهير مجانا، رئيس النصر الليبي يتكفل بشراء جميع تذاكر مباراة الزمالك - أخبار كلمتك

صلاح السعدني وحسن ويوسف ومصطفى فهمي، لمسة وفاء للراحلين في افتتاح "القاهرة السينمائي" - أخبار كلمتك

صلاح السعدني وحسن ويوسف ومصطفى فهمي، لمسة وفاء للراحلين في افتتاح "القاهرة السينمائي" - أخبار كلمتك

السفيرة الأمريكية تشيد بمهرجان القاهرة الـ45 وتزف بشرى سارة لصناع السينما - أخبار كلمتك

السفيرة الأمريكية تشيد بمهرجان القاهرة الـ45 وتزف بشرى سارة لصناع السينما - أخبار كلمتك

أبرز"الكابلز"على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

أبرز"الكابلز"على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

أبرزهم لقاء الخميسي وابنها، النجوم وأسرهم في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى (صور) - أخبار كلمتك

أبرزهم لقاء الخميسي وابنها، النجوم وأسرهم في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى (صور) - أخبار كلمتك

كشف تفاصيل صادمة بشأن قضايا الابتزاز بصنعاء - أخبار كلمتك

كشف تفاصيل صادمة بشأن قضايا الابتزاز بصنعاء - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:26 - جيش الاحتلال الإسرائيلي: مقتل ضابط من لواء جولاني و5 جنود وإصابة 4 آخرين في جنوب لبنان - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:26 - جيش الاحتلال الإسرائيلي: مقتل ضابط من لواء جولاني و5 جنود وإصابة 4 آخرين في جنوب لبنان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «بالشال الفلسطينى».. محمود قابيل يدعم القضية الفلسطينية بـ مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «بالشال الفلسطينى».. محمود قابيل يدعم القضية الفلسطينية بـ مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مفتوح و من غير بطانة.. فستان أروى جودة يثير الجدل بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مفتوح و من غير بطانة.. فستان أروى جودة يثير الجدل بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

الرياضة - 11:52 - سيدات الأهلي يتأهلن لنصف نهائي بطولة إفريقيا لليد - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 11:52 - سيدات الأهلي يتأهلن لنصف نهائي بطولة إفريقيا لليد - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:52 - سيدات الأهلي يتأهلن لنصف نهائي بطولة إفريقيا لليد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 11:52 مساءً - عبر الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية، التي تقام بالمغرب بعد الفوز على بريميرو دو أوجوستو الأنجولي بنتيجة 26-20 في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم.

وقدم الفريق أداءً قويًّا في الشوط الأول ونجح في التفوق بنتيجة 11-8.

وفي الشوط الثاني، واصل الأهلي تفوقه وسيطرته بفضل الدفاع القوي والسرعة في الهجوم والالتزام بتوجيهات المدير الفني، لينهي الشوط الثاني والمباراة بنتيجة 26-20 ويتأهل الفريق إلى نصف النهائي.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي يوم الجمعة، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة إفريقيا.

وتضم قائمة «سيدات يد الأهلي»: نصرة عيد- شهد الشواربي- منة الله سيد- فرح الشاذلي- أمينة هشام- فرح حازم- تقى كامل- رنا راضي- سمارا ڤييرا- ڤييرا نجونجا- رحمة محمد- ملك أحمد- روان سعيد- إسراء السيد- جهاد وائل- نوال خليل- آلاء صابر- ليلى حماد- كنزي حاتم.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 04:29 - اليوم.. ترامب يجتمع بالجمهوريين قبل لقاء بايدن - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق