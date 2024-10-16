الرياضة - 11:52 - أزمة تواجه حكام السوبر المصري قبل السفر إلى الإمارات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 11:52 مساءً - قال الإعلامي خالد الغندور، إن حكام السوبر المصري يواجهون أزمة كبيرة، بسبب عدم وجود ملابس خاصة بهم قبل السفر إلى الإمارات للمشاركة في السوبر المصري.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "محمد فاروق رئيس لجنة الحكام، طلب من اتحاد الكرة توفير ملابس موحدة للحكام حتى يخوضوا تدريباتهم بها في الإمارات قبل مباريات السوبر المصري، واتحاد الكرة لم يرد عليه ولم يوفر الملابس حتى الآن".

واختتم: "الحكام المختارون للسوبر المصري عندهم حالة من الغضب الشديد بسبب عدم توفير الملابس لهم حتى الآن، رغم سفرهم يوم الجمعة المقبلة، ونقلوا غضبهم إلى محمد فاروق وهو عاجز عن التصرف حتى الآن".

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري، بمواجهة بيراميدز المرتقبة، مساء الأحد المقبل.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قرر سفر بعثة الأبيض إلى الإمارات صباح غد الخميس، استعدادا للمشاركة في بطولة السوبر المصري.