بعد اشتراطه للحجاج والمعتمرين، أبرز المعلومات عن لقاح الحمي الشوكية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 06:05 مساءً - أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان تطبيق قرر إلزام الراغبين للسفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة أو الزيارة، بالحصول على لقاح الحمى الشوكية، بدءًا من يوم 10 فبراير لعام 2025 بغض النظر عن نوع التأشيرة.

ومرض السحايا أو الحمي الشوكية غير شائع، ولكنه يسبب مضاعفات خطيرة قد تؤدي للوفاة لدى الأشخاص من جميع الأعمار، وتساعد لقاحات السحايا في الحماية من مرض السحايا.

ونستعرض في التقرير التالي أهمية تطعيمات ولقاحات الحمي الشوكية ومن هم الأشخاص الذين يجب عليهم تلقي التطعيم:

من يجب أن يتلقى التطعيم ومن لا يجب أن يتلقى لقاح الحمي الشوكية

توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بالتطعيم ضد السحايا للفئات التالية:

جميع المراهقين والمراهقات

الأطفال من عمر شهرين إلى 10 سنوات معرضون لخطر متزايد

البالغون الذين تبلغ أعمارهم 19 عامًا أو أكثر معرضون لخطر متزايد

الحساسية وردود الفعل للقاح الحمي الشوكية

قد تكون هناك أوقات لا ينبغي فيها لشخص ما الحصول على لقاح السحايا، مثل إذا كان:

لديه رد فعل تحسسي يهدد حياته بعد اللقاح

لديه حساسية تهدد حياته تجاه أي جزء من اللقاح

مدى فعالية لقاح الحمي الشوكية

اللقاحات التي تساعد في الحماية من مرض السحايا تعمل بشكل جيد ولكنها لا تستطيع منع جميع الحالات.

تساعد لقاحات المكورات السحائية في الحماية ضد مجموعة واحدة (سلالة) أو مجموعات مصلية متعددة من البكتيريا التي تسبب مرض المكورات السحائية.

كما تساعد لقاحات المكورات السحائية في حماية الأشخاص الذين يتلقون التطعيم، لكن الحماية تقل بمرور الوقت.

الجانبية المحتملة للقاح الحمي الشوكية

لا يعاني معظم الأشخاص الذين يتلقون لقاح السحايا من أي مشاكل، وكما هو الحال مع الأدوية، هناك احتمال لحدوث آثار جانبية مع اللقاحات، وعادة ما تكون هذه الآثار خفيفة وتختفي من تلقاء نفسها في غضون أيام قليلة، ولكن من الممكن حدوث تفاعلات خطيرة.

لقاحات MenACWY

احمرار أو وجع في المكان الذي أعطى فيه مقدم اللقاح الحقنة

ألم في العضلات

صداع

الشعور بالتعب

لقاحا MenB وMenABCWY

احمرار أو وجع أو تورم في المكان الذي أعطى فيه مقدم اللقاح الحقنة

الشعور بالتعب

صداع

ألم في العضلات أو المفاصل

حمى أو قشعريرة

غثيان أو إسهال

إذا حدثت مشاكل بعد لقاح MenACWY، فإنها تستمر عادة لمدة يوم أو يومين.

إذا حدثت مشاكل بعد لقاح MenB أو MenABCWY، فإنها تستمر عادة لمدة 3 إلى 5 أيام

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