منتخب السنغال يهدد تعاقد السعودية مع هيرفي رينارد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 12:33 مساءً - كشفت تقارير صحفية، أن مهمة الاتحاد السعودي لكرة القدم لن تكون سهلة في إقناع الفرنسي هيرفي رينارد بتولي منصب المدير الفني لمنتخب السعودية خلال الفترة المقبلة.

وأعلن الاتحاد السعودي للعبة عبر بيان رسمي، الخميس الماضي، إقالة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني من منصب المدير الفني لـ"الأخضر" بعد تراجع الأداء والنتائج في مختلف المنافسات.

منتخب السنغال يزاحم السعودية على رينارد

وتقول صحيفة "عكاظ" السعودية إن الاتحاد السنغالي لكرة القدم قدّم هو الآخر عرضًا لإقناع رينارد بالعودة إلى القارة السمراء، من خلال تولي القيادة الفنية لمنتخب السنغال.

وتولى رينارد تدريب العديد من المنتخبات الأفريقية آخرها المغرب، وحقق لقب كأس أمم أفريقيا مرتين مع زامبيا وكوت ديفوار خلال العقد الماضي.

وأفادت التقارير بأن رينارد لم يحسم موقفه بشكل رسمي، بشأن الفريق الذي سيتولى تدريبه خلال الفترة المقبلة.

وعمل رينارد مديرًا فنيًّا لمنتخب فرنسا للسيدات خلال دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة في العاصمة باريس، بين شهري يوليو وأغسطس الماضيين.



ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.