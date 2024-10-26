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منتخب السنغال يهدد تعاقد السعودية مع هيرفي رينارد - أخبار كلمتك

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منتخب السنغال يهدد تعاقد السعودية مع هيرفي رينارد - أخبار كلمتك

منتخب السنغال يهدد تعاقد السعودية مع هيرفي رينارد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 12:33 مساءً - كشفت تقارير صحفية، أن مهمة الاتحاد السعودي لكرة القدم لن تكون سهلة في إقناع الفرنسي هيرفي رينارد بتولي منصب المدير الفني لمنتخب السعودية خلال الفترة المقبلة.

وأعلن الاتحاد السعودي للعبة عبر بيان رسمي، الخميس الماضي، إقالة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني من منصب المدير الفني لـ"الأخضر" بعد تراجع الأداء والنتائج في مختلف المنافسات.

منتخب السنغال يزاحم السعودية على رينارد

وتقول صحيفة "عكاظ" السعودية إن الاتحاد السنغالي لكرة القدم قدّم هو الآخر عرضًا لإقناع رينارد بالعودة إلى القارة السمراء، من خلال تولي القيادة الفنية لمنتخب السنغال.

وتولى رينارد تدريب العديد من المنتخبات الأفريقية آخرها المغرب، وحقق لقب كأس أمم أفريقيا مرتين مع زامبيا وكوت ديفوار خلال العقد الماضي.

وأفادت التقارير بأن رينارد لم يحسم موقفه بشكل رسمي، بشأن الفريق الذي سيتولى تدريبه خلال الفترة المقبلة.

وعمل رينارد مديرًا فنيًّا لمنتخب فرنسا للسيدات خلال دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة في العاصمة باريس، بين شهري يوليو وأغسطس الماضيين.


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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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