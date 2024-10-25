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ما بين القاهرة والسعودية، تقاصيل وأسعار حفلات النجوم الليلة - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 05:37 مساءً -  حفل ليلة محمد عبد الوهاب ، يشهد، اليوم الجمعة، إقامة حفلين غنائيين كبيرين ما بين القاهرة والمملكة العربية  السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته الجديدة.

ومن خلال السطور التالية ترصد كلمتك تفاصيل وأسعار حفلات اليوم:

حفل ليلة الموسيقار محمد عبد الوهاب

تستعد المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الجمعة لإقامة احتفالية “ليلة عبد الوهاب” ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته الجديدة، والتي تضم روائع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.

يشارك في الاحتفالية النجوم محمد ثروت وصابر الرباعي وماجد المهندس ومي فاروق ونور مهنا، حيث يقدمون مجموعة من أروع أغاني الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب بأوركسترا موسيقية ضخمة يقودها المايسترو وليد فايد.

يشار إلى أن هذه الاحتفالية تقام تكريمًا لإرث الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب أحد أعمدة الموسيقى العربية والكلاسيكية، فهو لم يكن فقط ملحنًا بارعًا، بل كان أيضًا واحدًا من أساطين الطرب، ومبتكرًا موسيقيًّا أدخل العديد من التجديدات على الموسيقى الشرقية والعربية، وتوفر هذه الليلة فرصة للجيل الجديد لاكتشاف عبد الوهاب والاستماع لموسيقاه الخالدة التي تغنى بها كبار المطربين في الوطن العربي.

وكشفت الشركة المنظمة لحفل ليلة محمد عبد الوهاب أسعار التذاكر وجاءت كالآتي:"من 295 ريالا سعوديا وحتى 2000 ريال سعودي

أما عن الحفلة الثانية فيحييها الفنان تامر عاشور في فاميلي بارك في مدينة الرحاب مساء اليوم، ومن المتوقع أن تشهد حضورا جماهيريا كبيرا.

حفل تامر عاشور في فاميلي بارك 

 وطرحت الشركة المنظمة لحفل تامر عاشور أسعار التذاكر، وجاءت كالتالي: الفئة الأولى 400 جنيه والفئة الثانية 550 جنيها، والفئة الثالثة 1200 جنيه. 

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هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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