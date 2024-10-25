قبل انطلاقها الليلة، كل ما تريد معرفته عن احتفالية "ليلة عيد الوهاب" بالسعودية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 03:24 صباحاً - احتفالية الموسيقار محمد عبد الوهاب، تستعد المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الجمعة لإقامة حفل احتفالية “ليلة عبد الوهاب” ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته الجديدة، والتي تضم روائع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.

روائع محمد عبد الوهاب

يشارك في الاحتفالية النجوم محمد ثروت وصابر الرباعي وماجد المهندس ومي فاروق ونور مهنا، حيث يقدمون مجموعة من أروع أغاني الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب بأوركسترا موسيقية ضخمة يقودها المايسترو وليد فايد.



يشار إلى أن هذه الاحتفالية تقام تكريمًا لإرث الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب أحد أعمدة الموسيقى العربية والكلاسيكية، فهو لم يكن فقط ملحنًا بارعًا، بل كان أيضًا واحدًا من أساطين الطرب ومبتكرًا موسيقيًّا أدخل العديد من التجديدات على الموسيقى الشرقية والعربية، وتوفر هذه الليلة فرصة للجيل الجديد لاكتشاف عبد الوهاب والاستماع لموسيقاه الخالدة التي تغنى بها كبار المطربين في الوطن العربي.

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