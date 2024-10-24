الدفاع الأمريكية توافق على صفقة بيع صواريخ تاو إلى السعودية، تعرف على مواصفاتها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 10:50 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" اليوم، موافقتها على صفقة بيع محتملة لصواريخ من نوعية "تاو" إلى المملكة العربية السعودية.

البنتاجون يوافق على بيع صواريخ تاو إلى السعودية

وكانت وكالة الأمن والتعاون الدفاعي الأمريكية، وافقت في وقت سابق إقرار حزمة مبيعات عسكرية محتملة إلى السعودية بقيمة 500 مليون دولار، مع تسليم إخطار بذلك إلى الكونجرس.

وقالت الوكالة التابعة لـ "البنتاجون" في بيان صادر عنها وقتها، إن هذه صفقة الأسلحة المقترحة للسعودية، ستدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، وأشارت إلى أن هذه الحزمة المقترحة ستعزز قدرة المملكة على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية.

مواصفات صواريخ تاو الأمريكية التى تشتريها السعودية

وصواريخ تاو الأمريكية مضادة للدروع والدبابات، دخلت الخدمة عام 1970، وتوجد لدى جيوش عدد من الدول الغربية والعربية.

وكانت شركة هيوز الأمريكية طورت صاروخ تاو الذي يعرف بـ"BGM-71 TOW" في منتصف ستينيات القرن العشرين، ودخل الخدمة لدى الجيش الأمريكى عام 1970، ثم استخدم بعد ذلك من طرف جيوش عدد من الدول الغربية والعربية. وعام 1997 تم شراء الوحدة التي تصنع تلك الصواريخ في شركة هيوز من قبل شركة رايثيون الأمريكية، وباتت تحمل اسمها.

تطوير أجيال جديدة من صواريخ تاو الأمريكية

وتم تطوير أجيال جديدة من صاروخ تاو، وبات مداه يصل لنحو أربعة كيلومترات، ويركب على عربات مدرعة أو سيارات الدفع الرباعي وعلى منصات متنقلة، ويحمل رؤوسا حربية يتراوح وزنها بين ثلاثة وستة كيلوجرامات، ويتحكم فيه بنظام التوجيه السلكي.

كما انتقلت قدرة صاروخ تاو على اختراق الدروع من سمك 430 ميلليمترا إلى سمك تسعمئة ميلليمتر في أجيالها الجديدة المتطورة، كما هي حال صاروخ تاو من الجيل الثاني BGM -71E-3B، الذي ذهبت بعض التقديرات إلى أن سعره يصل إلى نحو ثلاثين ألف دولار أمريكى.

يمكن إطلاق صاروخ تاو من عربات متحركة أو ثابتة أو حتى المروحيات، وبالإمكان إطلاق ثلاثة صواريخ خلال تسعين ثانية فقط.

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