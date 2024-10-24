مشاهير العرب - مهرجان القاهرة السينمائي يكرم يسري نصر الله ويوجه التحية للمخرجين الفلسطينيين - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مهرجان القاهرة السينمائي يكرم يسري نصر الله ويوجه التحية للمخرجين الفلسطينيين - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مهرجان القاهرة السينمائي يكرم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مهرجان القاهرة السينمائي يكرم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «القاهرة السينمائي» يعرض الأفلام المرممة ضمن فعاليات المهرجان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «القاهرة السينمائي» يعرض الأفلام المرممة ضمن فعاليات المهرجان - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:48 - 15 يناير.. محاكمة «على غزال» في قضايا النصب - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:48 - 15 يناير.. محاكمة «على غزال» في قضايا النصب - أخبار كلمتك

24.1 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

24.1 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

إسرائيل تغتال اثنين من قيادات حركة فتح في طولكرم - أخبار كلمتك

إسرائيل تغتال اثنين من قيادات حركة فتح في طولكرم - أخبار كلمتك

نجم ليفربول السابق يحذر محمد صلاح من الدوري السعودي - أخبار كلمتك

نجم ليفربول السابق يحذر محمد صلاح من الدوري السعودي - أخبار كلمتك

الهلال السعودي يحدد موقف نيمار من المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 - أخبار كلمتك

الهلال السعودي يحدد موقف نيمار من المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 - أخبار كلمتك

عاجل:امريكا توجه ضربة عسكرية قاصمة ضد مليشيا الحوثي وتستهدف منشآت وأنظمة أسلحة - أخبار كلمتك

عاجل:امريكا توجه ضربة عسكرية قاصمة ضد مليشيا الحوثي وتستهدف منشآت وأنظمة أسلحة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حسين فهمي بافتتاح القاهرة السينمائي: فلسطين قضية مصر ومتضامنون مع لبنان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حسين فهمي بافتتاح القاهرة السينمائي: فلسطين قضية مصر ومتضامنون مع لبنان - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار السعودية

الدفاع الأمريكية توافق على صفقة بيع صواريخ تاو إلى السعودية، تعرف على مواصفاتها - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الدفاع الأمريكية توافق على صفقة بيع صواريخ تاو إلى السعودية، تعرف على مواصفاتها - أخبار كلمتك

الدفاع الأمريكية توافق على صفقة بيع صواريخ تاو إلى السعودية، تعرف على مواصفاتها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 10:50 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" اليوم، موافقتها على صفقة بيع محتملة لصواريخ من نوعية "تاو" إلى المملكة العربية السعودية.

البنتاجون يوافق على بيع صواريخ تاو إلى السعودية

وكانت وكالة الأمن والتعاون الدفاعي الأمريكية، وافقت في وقت سابق إقرار حزمة مبيعات عسكرية محتملة إلى السعودية بقيمة 500 مليون دولار، مع تسليم إخطار بذلك إلى الكونجرس.

 

وقالت الوكالة التابعة لـ "البنتاجون" في بيان صادر عنها وقتها، إن هذه صفقة الأسلحة المقترحة للسعودية، ستدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، وأشارت إلى أن هذه الحزمة المقترحة ستعزز قدرة المملكة على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية.

مواصفات صواريخ تاو الأمريكية التى تشتريها السعودية

وصواريخ تاو الأمريكية مضادة للدروع والدبابات، دخلت الخدمة عام 1970، وتوجد لدى جيوش عدد من الدول الغربية والعربية.

 

وكانت شركة هيوز الأمريكية طورت صاروخ تاو الذي يعرف بـ"BGM-71 TOW" في منتصف ستينيات القرن العشرين، ودخل الخدمة لدى الجيش الأمريكى عام 1970، ثم استخدم بعد ذلك من طرف جيوش عدد من الدول الغربية والعربية. وعام 1997 تم شراء الوحدة التي تصنع تلك الصواريخ في شركة هيوز من قبل شركة رايثيون الأمريكية، وباتت تحمل اسمها.

تطوير أجيال جديدة من صواريخ تاو الأمريكية 

وتم تطوير أجيال جديدة من صاروخ تاو، وبات مداه يصل لنحو أربعة كيلومترات، ويركب على عربات مدرعة أو سيارات الدفع الرباعي وعلى منصات متنقلة، ويحمل رؤوسا حربية يتراوح وزنها بين ثلاثة وستة كيلوجرامات، ويتحكم فيه بنظام التوجيه السلكي.

 

كما انتقلت قدرة صاروخ تاو على اختراق الدروع من سمك 430 ميلليمترا إلى سمك تسعمئة ميلليمتر في أجيالها الجديدة المتطورة، كما هي حال صاروخ تاو من الجيل الثاني BGM -71E-3B، الذي ذهبت بعض التقديرات إلى أن سعره يصل إلى نحو ثلاثين ألف دولار أمريكى.

 

يمكن إطلاق صاروخ تاو من عربات متحركة أو ثابتة أو حتى المروحيات، وبالإمكان إطلاق ثلاثة صواريخ خلال تسعين ثانية فقط.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

بعد عروض السعودية المغرية، آرسنال يسعى لتمديد عقد نجمه - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق