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إقالة مانشيني من تدريب منتخب السعودية - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 02:21 مساءً - قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم الإطاحة بالإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب، بعد الانتقادات التي تعرض لها في الفترة الأخيرة.


وكانت تقارير صحفية  أشارت في وقتٍ سابق إلى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، يدرس الإطاحة بمدرب المنتخب من منصبه، بعد الخسارة من اليابان (0-2) والتعادل مع البحرين (1-1)، ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "اليوم" السعودية، فإن الاتحاد السعودي لكرة القدم، أبلغ مانشيني بإقالته من تدريب "الأخضر"، أمس الثلاثاء.


وأوضحت أن الاتحاد السعودي بصدد الإعلان الرسمي عن رحيل مانشيني في غضون ساعات قليلة.

وارتبطت العديد من الأسماء بتدريب المنتخب السعودي، يأتي على رأسها الثنائي الفرنسي هيرفي رينارد وزين الدين زيدان، بالإضافة إلى الأرجنتيني رامون دياز.

يذكر أن مانشيني تولى تدريب "النسور الخضراء" في أغسطس 2023، ولكنه فشل في تقديم أوراق اعتماده للجماهير السعودية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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