إقالة مانشيني من تدريب منتخب السعودية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 02:21 مساءً - قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم الإطاحة بالإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب، بعد الانتقادات التي تعرض لها في الفترة الأخيرة.



وكانت تقارير صحفية أشارت في وقتٍ سابق إلى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، يدرس الإطاحة بمدرب المنتخب من منصبه، بعد الخسارة من اليابان (0-2) والتعادل مع البحرين (1-1)، ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "اليوم" السعودية، فإن الاتحاد السعودي لكرة القدم، أبلغ مانشيني بإقالته من تدريب "الأخضر"، أمس الثلاثاء.



وأوضحت أن الاتحاد السعودي بصدد الإعلان الرسمي عن رحيل مانشيني في غضون ساعات قليلة.

وارتبطت العديد من الأسماء بتدريب المنتخب السعودي، يأتي على رأسها الثنائي الفرنسي هيرفي رينارد وزين الدين زيدان، بالإضافة إلى الأرجنتيني رامون دياز.

يذكر أن مانشيني تولى تدريب "النسور الخضراء" في أغسطس 2023، ولكنه فشل في تقديم أوراق اعتماده للجماهير السعودية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.