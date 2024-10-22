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موعد طرح فيلم "المخفي" بدور العرض - أخبار كلمتك

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موعد طرح فيلم "المخفي" بدور العرض - أخبار كلمتك

موعد طرح فيلم "المخفي" بدور العرض - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 10:48 صباحاً -  تستقبل دور العرض السينمائي فيلم الكوميديا المعنون بــ"المخفى" بطولة عمرو عبد الجليل وأحمد سلطان غدًا الأربعاء في مصر، بإطلاق عرض خاص بإحدى سينمات أكتوبر ثم بدء عرضه يوم الخميس في السعودية والوطن العربى.

 

أحداث فيلم المخفي

 وتدور أحداث فيلم "المخفى" حول شاب تخرج حديثا ويسعى لدخول مجال العمل ولكن ل خجله الشديد يصدق كل ما يقال له، مما يجعله يقع فى سلسلة من المشاكل نتيجة لتعامله بصدق وحسن النية مع كل من يقابله، وهو ما يتم تناوله بشكل كوميدى فى مواقف تحدث معه فى العمل ومع حبيبته وأهله وأصدقائه، ومع ذلك يستمر فى مواجهة الحياة بعفوية وصدق مفرط، مما يزيد من المشاكل التي يقابلها ويجعله يتعرض للخداع بشكل أكبر.

 

وجدير بالذكر أن فيلم المخفى  يتضمن نخبة من النجوم وهم النجم عمرو عبد الجليل، أحمد سلطان، محمود حافظ، محمد محمود، بدرية طلبة، ريهام الشنوانى، ريم المصرى، محمد محسن، المطرب الشعبي ريشا كوستا وآخرين، وهو من قصة وسيناريو وحوار أحمد عبدالله وإخراج محمد الشورى.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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