5 سلع استوردتها مصر من السعودية خلال النصف الأول من 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 10:15 مساءً - وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، إلى مصر في زيارة تهدف إلى بحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، وتستهدف توطيد العلاقات بين القاهرة والرياض.

وتتمتع العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية بالقوة والتميز، حيث تمتد هذه العلاقات لعقود من التعاون الوثيق في مختلف الأصعدة.

ويذكر أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى قام بزيارة الرياض منتصف سبتمبر الماضى، فى إطار تعزيز هذه العلاقات الاقتصادية بين الدولتين؛ حيث عقد عدة لقاءات مع كل من وزراء الاستثمار والمالية والاقتصاد وتبادلوا النقاش في المجال الاستثماري وأوجه التعاون لتطوير العلاقات الاستثمارية المصرية السعودية وإيجاد السبل التي تسهم في دعم وتحفيز القطاع الخاص بين البلدين، بالإضافة إلى المباحثات بشأن اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وترصد فـيتـو أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من السعودية خلال الـ8 أشهر الأولى من عام 2024



1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 2.8 مليار دولار.

2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 854 مليون دولار.

3. منتجات كيماوية عضوية بقيمة 178 مليون دولار.

4. المنيوم ومصنوعاته بقيمة 132 مليون دولار.

5. ورق ومصنوعات من عجائن الورق بقيمة 66 مليون دولار.

بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية بين مصر والسعودية

وأعلن الديوان الملكي السعودي أنه بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين، توجه ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، رئيس الوزراء السعودي، إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، ويلتقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتستهدف أجندة الزيارة مباحثات متعلقة بملفات إقليمية، على رأسها الوضع في غزة ولبنان والبحر الأحمر والسودان، كما تتضمن أجندة الزيارة، توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية، ومباحثات موسعة بشأن الاستثمارات السعودية الحالية والمرتقبة في مصر.

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