الأسبوع المقبل.. موعد إجازة 25 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 01:51 مساءً - إجازة 25 يناير 2025.. يبحث الكثير من المواطنين بكثرة خلال هذه الآونة عن موعد إجازة 25 يناير 2025، والتي تأتي كل عام بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وتخليدا لمعركة الإسماعيلية التي تصدى خلالها رجال الداخلية البواسل للاستعمار البريطاني.

موعد إجازة 25 يناير 2025

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موعد إجازة 25 يناير 2025

كشف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن إجازة 25 يناير 2025 لن يتم ترحيلها أو تقديمها، بل ستكون في موعدها المحدد، ومن المقرر أن تكون موعد إجازة 25 يناير 2025 يوم السبت القادم، وسيتم الاحتفال بهذا اليوم بمناسبتين هما عيد الثورة وعيد الشرطة وتعد هذه الإجازة إجازة رسمية مدفوعة الأجر، تُمنح للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

فئات مستثناة من إجازة 25 يناير وعيد الشرطة 2025

على الرغم من أن معظم العاملين يحصلون على عطلة رسمية في إجازة عيد الشرطة 2025، إلا أن بعض الفئات مستثناة نظرًا لطبيعة عملها، وتشمل هذه الفئات:

- الطلاب الذين لديهم امتحانات، أكدت الحكومة أن الطلاب الذين تصادف امتحاناتهم يوم 25 يناير لن يحصلوا على إجازة، إذ ستستمر الامتحانات وفق الجداول الزمنية المحددة مسبقًا من قبل وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي.

- العاملون في القطاعات الحيوية، هناك بعض الفئات الوظيفية التي لا يمكن تعطيلها نظرًا لدورها الحيوي في تقديم الخدمات للمواطنين، ومن أبرز هذه الفئات:

-القطاع الطبي والمستشفيات: يشمل الأطباء والممرضين والفنيين الصحيين الذين يواصلون تقديم الرعاية الصحية.

-أفراد الشرطة والقوات المسلحة: يظلون في حالة تأهب لتأمين المنشآت العامة وحماية المواطنين خلال الاحتفالات.

-العاملون في قطاع النقل والمواصلات العامة: لضمان عدم تعطيل حركة القطارات والمترو والمواصلات العامة.

-العاملون في المرافق العامة (الكهرباء والمياه والاتصالات): لضمان استمرار الخدمات الأساسية للمواطنين.

الاجازات الرسمية لعام 2025 في مصر

يوم 7 من شهر يناير 2025 وهي عيد الميلاد المجيد.

25 يناير 2025 وهي عيد الشرطة.

25 يناير 2025 عطلة رسمية بمناسبة ثورة 25 يناير.

30 مارس 2025 إجازة رسمي بمناسبة عيد الفطر المبارك ومدة الإجازة تعتمد على رؤية الهلال.

21 إبريل 2025 وهي بمناسبة عيد شم النسيم.

25 إبريل 2025 عطلة بمناسبة عيد تحرير سيناء.

يوم 1 مايو 2025 عطلة رسمية بمناسبة عيد العمال.

5 يونيو 2025 هو إجازة رسمية بمناسبة وقفة عرفات.

6 يونيو 2025 بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

26 يوليو 2025 إجازة رأس السنة الهجرية.

30 يونيو 2025 إجازة بمناسبة ثورة 30 يونيو.

23 يوليو 2025 عطلة عيد الثورة.

4 سبتمبر 2025 وهي بمناسبة المولد النبوي الشريف.

يوم 6 أكتوبر 2025 هو إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة.