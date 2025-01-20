بدء امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة والجيزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 09:05 صباحاً - بدأ منذ قليل، طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظتي القاهرة والجيزة، في أداء امتحان مواد اللغة العربية والتربية الدينية والجبر والإحصاء والهندسة، في تمام الساعة التاسعة صباحا.

امتحانات الشهادة الإعدادية

حيث يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة امتحاني مادتي اللغة الأجنبية والهندسة، فيما يؤدي طلاب محافظة الجيزة امتحان اللغة العربية والتربية الدينية.

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الإعدادية، يوم السبت، على مستوى الجمهورية حيث يتم تقييم الطلاب حسب جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول التى تم إعلانها من قبل المديريات التعليمية حتى 23 يناير 2025.



وحذرت المديريات التعليمية الطلاب من حيازة التليفون المحمول والأجهزة الإلكترونية التى تساعد على الغش داخل اللجان الإمتحانية سواء مع المراقبين أو الطلاب، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه ما يتم رصدها من مخالفات وفقًا للوائح والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات فى هذا الشأن، حيث شددت المديريات على أهمية تحقيق الانضباط والالتزام داخل اللجان والمتابعة بشكل دقيق لمنع أى محاولات غش.

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