عاجل:اطلاق صرف راتبين قبل قليل - أخبار كلمتك

عاجل:اطلاق صرف راتبين قبل قليل - أخبار كلمتك

"شاطر" سلاح صندوق مكافحة الإدمان للتحذير من خطورة التدخين - أخبار كلمتك

"شاطر" سلاح صندوق مكافحة الإدمان للتحذير من خطورة التدخين - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ‏«الحريفة 2 يتصدر قائمة الأعلى إيرادات ويسجل أرقاما قياسية (صور)‏ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ‏«الحريفة 2 يتصدر قائمة الأعلى إيرادات ويسجل أرقاما قياسية (صور)‏ - أخبار كلمتك

22 مليار دولار مساعدات عسكرية أمريكية لإسرائيل منذ عملية طوفان الأقصى - أخبار كلمتك

22 مليار دولار مساعدات عسكرية أمريكية لإسرائيل منذ عملية طوفان الأقصى - أخبار كلمتك

تحديد موعد عودة طاهر محمد طاهر للملاعب - أخبار كلمتك

تحديد موعد عودة طاهر محمد طاهر للملاعب - أخبار كلمتك

محاضرة فنية من جروس للاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة المصري - أخبار كلمتك

محاضرة فنية من جروس للاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة المصري - أخبار كلمتك

بقيادة إنتر ميلان، صراع رباعي على لقب السوبر الإيطالي في السعودية - أخبار كلمتك

بقيادة إنتر ميلان، صراع رباعي على لقب السوبر الإيطالي في السعودية - أخبار كلمتك

ندب الدكتور جمال هاشم مستشارًا لوزير التعليم العالي لشئون ‏المعاهد - أخبار كلمتك

ندب الدكتور جمال هاشم مستشارًا لوزير التعليم العالي لشئون ‏المعاهد - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:56 - مقتل وإصابة العشرات في حادث دهس بمدينة لويزيانا ‏الأمريكية (فيديو)‏ - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:56 - مقتل وإصابة العشرات في حادث دهس بمدينة لويزيانا ‏الأمريكية (فيديو)‏ - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:56 - مستقبل وطن يؤكد تمسكه بحذف المادة 29 من مشروع قانون ‏المسئولية الطبية - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:56 - مستقبل وطن يؤكد تمسكه بحذف المادة 29 من مشروع قانون ‏المسئولية الطبية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

مدبولي: معدل نمو الاقتصاد المصري وصل إلى 3.5% في الربع الأول من العام المالي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مدبولي: معدل نمو الاقتصاد المصري وصل إلى 3.5% في الربع الأول من العام المالي - أخبار كلمتك

مدبولي: معدل نمو الاقتصاد المصري وصل إلى 3.5% في الربع الأول من العام المالي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 01:50 مساءً - أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، عن تسجيل الاقتصاد المصري معدل نمو 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025، مقارنة بـ2.7% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.  

وجاء هذا الإعلان استنادًا إلى التقرير الذي قدمته الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية مؤخرًا، حيث أشارت إلى استمرار تحقيق قطاعات الزراعة، والصناعة، والاتصالات، والتنمية البشرية والاجتماعية، معدلات نمو إيجابية، بما يعكس نجاح رؤية الدولة في التنويع الهيكلي للاقتصاد.  

 

e49b0bd49f.jpg
83f203f6ce.jpg
c9d4850b1b.jpg
2e5883468e.jpg

وأكد رئيس الوزراء أهمية مواصلة السياسات الإصلاحية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، مشيدًا بالتحسن الملحوظ في قطاعات الصناعة التحويلية والاستخراجية، بالرغم من التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

استقرار باستثناء هذه المناطق، الأرصاد تزف بشرى عن طقس أول أيام العام الجديد 2025 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق