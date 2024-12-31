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«العرجاوي» يشكر القيادة السياسية على تعديلات مشروع قانون المسئولية الطبية - أخبار كلمتك

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«العرجاوي» يشكر القيادة السياسية على تعديلات مشروع قانون المسئولية الطبية - أخبار كلمتك

«العرجاوي» يشكر القيادة السياسية على تعديلات مشروع قانون المسئولية الطبية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 06:06 مساءً - وجه الدكتور أحمد العرجاوي عضو لجنة الشئون الصحية وعضو المجلس عن حزب النور، الشكر والتقدير للقيادة السياسية، مؤكدا على اعتزازه برئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشيدا بتوجيهاته حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تلبية لمطالب النقابات المهنية وتحقيق تطلعاتهم بما يمكنهم من أداء مهنتهم السامية على أكمل وجه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية برئاسة الدكتور أشرف حاتم بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، ونقيب الأطباء، نقيب العلاج الطبيعي، نقيبة التمريض.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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