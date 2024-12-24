رسالة خاصة من رئيس قطاع المعاهد الأزهرية للطلاب بشأن امتحانات نصف العام الدراسي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 08:10 صباحاً - وجه الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، رسالة تشجيعية إلى طلاب وطالبات الأزهر الشريف في أول يوم من امتحانات الفصل الدراسي، حيث دعاهم إلى استثمار هذه اللحظات لإثبات جدهم واجتهادهم طوال العام الدراسي.

رسالة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية للطلاب بشأن امتحانات نصف العام الدراسي

وأكد الشيخ عبد الغني في رسالته على أهمية التركيز والهدوء والثقة بالنفس خلال أداء الامتحانات، مشيرًا إلى أن قراءة الأسئلة بعناية والبدء بالإجابات التي يعرفها الطالب أولًا هي خطوات أساسية لتحقيق التفوق. وقال: "التفوق يحتاج إلى جهد وصبر، واعلموا أن لكل مجتهد نصيب، وأن النجاح هو ثمرة تعبكم وسعيكم المستمر".

وختم رئيس قطاع المعاهد الأزهرية رسالته بالتأكيد على دعم كافة العاملين بالقطاع للطلاب والطالبات خلال هذه الفترة، داعيًا الله أن يوفقهم ويسدد خطاهم نحو تحقيق النجاح والتفوق.

وكيل الأزهر يناقش مع رئيس قطاع المعاهد الأزهرية جداول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية وأبناؤنا بالخارج.



وفي وقت سابق اجتمع أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر، مع الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وذلك لمناقشة وضع جداول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، وامتحانات أبناؤنا بالخارج، والذي يتطلب مراعاة مجموعة من المعايير لضمان سير العملية بشكل منظم وعادل لجميع الطلاب، ومن أهمها:

١-التوزيع الزمني

٢- تناسب اختيار المواد مع المدة الزمنية.

٣-مراعاة الفئات المختلفة (الدمج التعليمي)

٤-الإعلان المبكر بفترة كافية

٥-مراعاة الظروف الطارئة

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