وزير الخارجية يستقبل المرشحة المصرية لمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 23 ديسمبر 2024 12:43 مساءً - أكد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي أهمية الدور المصري في دعم قضايا القارة الإفريقية على كافة المستويات.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية اليوم الاثنين الدكتورة حنان مرسي المرشحة المصرية لمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، بحضور السفير أشرف سويلم مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الإفريقية، لمتابعة سير حملتها الانتخابية والجولة الإفريقية التي تقوم بها للتواصل مع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي.

وأوضح الوزير عبد العاطي أن ترشح الدكتورة حنان مرسي يأتي في إطار توجه الدولة المصرية لتعزيز حضورها في المنظمات الإقليمية والدولية، ودعم الكفاءات الوطنية المؤهلة لتولي مناصب قيادية للتأكيد على التزام مصر بدعم الاتحاد الإفريقي وتحقيق أهداف القارة الإفريقية والدفاع عن مصالحها.

وشدد الوزير على ما لمسه في اتصالاته من دعم واسع للدور المصري وتقدير كبير للمؤهلات العلمية والعملية للمرشحة المصرية، مؤكداً على تواصل الجهود الدبلوماسية المصرية لتأمين هذا الترشيح.

من جانبها، استعرضت الدكتورة حنان مرسي أبرز محطات جولتها الإفريقية الأخيرة، التي شملت العديد من اللقاءات مع الرؤساء والوزراء وكبار المسئولين في الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي.

وأشارت إلى النقاشات المثمرة التي أجرتها، والتي ركزت على أولويات القارة الإفريقية ورؤيتها لمسار الإصلاح المؤسسي وبناء القدرات وتعزيز الحوكمة في إطار الاتحاد الإفريقي، فضلاً عن قضايا التنمية الاقتصادية، وتمكين الشباب والمرأة، وتعزيز التكامل الإقليمي.

وأكدت على رغبتها في تمثيل مصر والقارة بأكملها في هذا المنصب القيادي للدفع بمصالح القارة الإفريقية في الأطر متعددة الأطراف والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2036.