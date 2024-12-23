سكرتير عام محافظة البحر الأحمر يستقبل وفد مشروعات النواب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 23 ديسمبر 2024 11:35 صباحاً - استقبل كمال سليمان سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، وفد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، وذلك بمطار الغردقة الدولي، استعدادا لبدء جولة في المجمعات الصناعية بالغردقة واللقاء بأصحاب المشروعات الصغيرة

وأكد النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة، أن الدولة تدعم المشروعات الصغيرة باعتبارها قاطرة للتنمية الاقتصادية وأن القانون 152 لسنة 2020 يدعم حوافز وتيسيرات كبيرة مشيرا أن اللجنة عملت علي تذليل العقبات عبر اجتماعات متتالية مع أصحاب الشأن من التأمينات بحيث من يستخرج رخصة موقتة يتم اعفاءه مما سبق وذلك للتحفيز علي دمج القطاع الغير رسمي في الرسمي

وأشار مرعي الي أهمية الصناعات التراثية والسياحية التي تتميز بهم المحافظة.

من جانبه، أكد كمال سليمان سكرتير عام محافظة البحر الأحمر أن المحافظة حريصة علي نجاح المشروعات الصغيرة في كافة المجالات التراثية والسياحية وتذليل العقبات أمامها.

وطالبت الدكتورة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، أن يتعاون مركز تحديث الصناعة مع الصناعات الحرفية والتراثية وجهاز تنمية المشروعات.

وحضر اللقاء عماد سيف أمين حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر، ومحمد بوسف أمين المشروعات الصغيرة بحزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر.

وضم وفد اللجنة النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة، والنائبة هالة أبو السعد وكيل اللجنة، ومارسيل سمير أمين سر اللجنة، والأعضاء الدكتورة غادة الضبع، والدكتورة مني عبد الله، وأمانة اللجنة مصطفى المختار، وحسن شعراوي، ومراسم المجلس خالد الشورى.