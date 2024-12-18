جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 03:22 مساءً - جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي.. يبحث العديد من طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم، عن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول، استعدادًا لانطلاق الامتحانات في يناير 2025.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي

أعلنت مديريات التربية والتعليم، جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول، حيث تبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025 من يوم السبت الموافق 18 يناير وتستمر حتى الخميس 23 من نفس الشهر.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في الإسكندرية

- يوم السبت الموافق 18 يناير 2025: يعقد امتحان اللغة العربية والخط، والتربية الدينية.

- يوم الاثنين الموافق 20 يناير 2025: يعقد امتحان العلوم، والهندسة.

- يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025: يعقد امتحان الدراسات الاجتماعية، والتربية الفنية.

- يوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2025: يعقد امتحان الجبر، والحاسب الآلي.

- يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025: يعقد امتحان اللغة الأجنبية، والتربية الرياضية للمدارس الرياضية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في بني سويف

- يوم السبت الموافق 18 يناير 2025: يعقد امتحان اللغة العربية، والتربية الرياضية.

- يوم الاثنين الموافق 20 يناير 2025: يعقد امتحان الدراسات الاجتماعية، والهندسة.

- يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025: يعقد امتحان العلوم، والتربية الفنية.

- يوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2025: يعقد امتحان الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025: امتحان اللغة الأجنبية، والتربية الدينية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في القليوبية

- يوم السبت الموافق 18 يناير 2025: يعقد امتحان اللغة العربية والخط والإملاء، التربية الرياضية نظري.

- يوم الاثنين الموافق 20 يناير 2025: يعقد امتحان الهندسة والدراسات الاجتماعية.

- يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025: يعقد امتحان اللغة الإنجليزية والتربية الدينية.

- يوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2025: يعقد امتحان العلوم والتربية الفنية.

- يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025: يعقد امتحان الجبر والإحصاء، الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في قنا

- يوم السبت الموافق 18 يناير: يعقد امتحان اللغة العربية والخط والإملاء، والمستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات.

- يوم الاثنين الموافق 20 يناير: يعقد امتحان الجبر والإحصاء والدراسات الاجتماعية.

- يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير: يعقد امتحان العلوم والتربية الدينية.

- يوم الأربعاء الموافق 22 يناير: يعقد امتحان الهندسة والتربية الفنية.

- يوم الخميس الموافق 23 يناير: يعقد امتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات واللغة الأجنبية الثانية.