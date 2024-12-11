رئيس الوزراء يفتتح معرض "تراثنا" للحرف اليدوية بمركز المنارة غدًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 06:45 مساءً - يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الخميس 12 ديسمبر، معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، الذي يُقام بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية في التجمع، بجوار مسجد المشير.

ويعد معرض "تراثنا" من الفعاليات المهمة التي تسلط الضوء على التراث المصري الأصيل من خلال عرض مجموعة متنوعة من الحرف اليدوية والصناعات التراثية التي تعكس الهوية الثقافية والفنية لمختلف محافظات مصر.

ينظم المعرض بهدف دعم الحرفيين والمبدعين، وإبراز جهود الدولة في الحفاظ على الحرف التقليدية ودعمها كجزء من الاقتصاد الوطني، وتعزيز الفخر بالتراث الثقافي المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.