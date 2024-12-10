أشد نوات الشتاء.. موعد وصول نوة الفيضة الصغرى 2024 إلى مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 09:45 صباحاً - نوة الفيضة الصغرى.. تستعد محافظة الإسكندرية لاستقبال واحدة من أشد نوات الشتاء، «نوة الفيضة الصغرى»، التي تحمل معها اضطرابات جوية على الإسكندرية والمحافظات الساحلية.

نوة الفيضة الصغرى

تعد نوة الفيضة الصغرى، أول النوات الشتوية، وهي الموعد الرسمي لبداية فصل الشتاء، كما تعرف بإنها واحدة من أشد النوات التي تضرب ساحل البحر المتوسط،

موعد نوة الفيضة الصغرى 2024

وتأتي نوة الفيضة الصغرى بعد نوة القاسم، ومن المقرر أن تضرب نوة الفيضة الصغرى الإسكندرية والسواحل الشمالية، يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر 2024.

ومن المتوقع أن تستمر نوة الفيضة الصغرى لمدة 5 أيام في الإسكندرية والسواحل الشمالية، لتنتهي يوم الثلاثاء 25 ديسمبر، وفقًا لما ذكر في جدول نوات الإسكندرية.

نوة الفيضة الصغرى 2024

وتؤثر تلك النوة على حالة الطقس في الإسكندرية بشكل ملحوظ، لتشهد السواحل الساحلية المطلة على البحر المتوسط، حالة من عدم استقرار مع تقلبات جوية حادة.

ويصاحب نوة الفيضة الصغرى، أمطار غزيرة قد تؤدي إلى حدوث تجمعات مائية في الشوارع، مما تعيق على الأعمال اليومية في المحافظات الساحلية، مما تؤدي إلى رفع أحيانًا حالة الطوارئ في الإسكندرية والسواحل الشمالية.

نوة الفيضة الصغرى في الإسكندرية

وتشهد الإسكندرية أثناء فترة النوة، هبوب رياح شديدة السرعة، مع سقوط أمطار رعدية وغزيرة على كافة المناطق، بالإضافة إلى انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، لتعم أجواء شتوية وبادرة وصقيع طوال نوة الفيضة الصغرى.

سبب تسمية نوة الفيضة الصغرى بهذا الاسم

ويرجع سبب تسمية نوة الفيضة الصغرى بهذا الاسم، لأن البحر يفيض خلالها، وتترفع الأمواج، لتتخطى حاجز الكورنيش في الإسكندرية، وتصل إلى الطرق، مما تؤدي إلى توقف الحركة المرورية مع إعاقة سير المواطنين.

وتؤدي نوة الفيضة الصغرى إلى توقف أعمال الصيد و الأنشطة البحرية خلالها لخطورة الأمواج على مراكب الصيد والصيادين.